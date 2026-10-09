Behörde hielt Unterschrift für unleserlich!

Er sei danach wieder zur Gemeinde gegangen und habe seinen Namen in Druck- und Blockbuchstaben abgegeben. „Mein Hinweis, dass das nicht meine Unterschrift ist, blieb ungehört. Jetzt frage ich mich, ob das überhaupt rechtens ist. Denn mittlerweile habe einen neuen Pass, allerdings ohne meine echte Unterschrift“, wandte sich Herr K. an die Ombudsfrau.