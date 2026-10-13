Toter bekommt Rechnung für Hubschrauber-Einsatz

Vor knapp einem Monat war Harald A. (Name geändert) mit seinem Motorrad auf einer Landstraße in Niederösterreich unterwegs. Laut Polizeibericht dürfte ein entgegenkommender Autofahrer den 66-Jährigen beim Überholen übersehen und gerammt haben. Herr A. verstarb noch an der Unfallstelle.

Knapp 4000 Euro werden in Rechnung gestellt

Für die Hinterbliebenen völlig unverständlich erging die Rechnung in Höhe von 4000 Euro für den Einsatz des Notarzthubschrauber an den Verstorbenen selbst. „Wir haben die Bestätigung, dass gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, geschickt und ersucht, die Kosten bei dessen Versicherung einzufordern“, schildert der Stiefsohn.