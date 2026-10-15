Ex-Bundeskanzler bringt jetzt die Invest-Millionen

Dengg investiert in die ebenfalls zur Tiroler Zugspitzbahn gehörigen Ehrwalder Almbahn 18 Millionen Euro in die Talstation mit einer zweigeschossigen Tiefgarage und in die Modernisierung der Service- und Gästebereiche. „Darlehensgeber“ ist eine neue Finanzierungspartnerschaft der EIB und der Hypo Tirol. Gemeinsam stellen die beiden Institute 100 Millionen Euro für Investitionen österreichischer Klein- und Mittelbetriebe, die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind, zur Verfügung.