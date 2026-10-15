Ex-Bundeskanzler bringt jetzt die Invest-Millionen

Ein seltener Besuch im Tiroler Außerfern: Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer, nun Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), war am Mittwoch Gast im Zugspitz-Resort in Ehrwald. Spitze fand dies auch der Chef der heuer 100 Jahre alt gewordenen Zugspitzbahn Franz Dengg.
Dengg investiert in die ebenfalls zur Tiroler Zugspitzbahn gehörigen Ehrwalder Almbahn 18 Millionen Euro in die Talstation mit einer zweigeschossigen Tiefgarage und in die Modernisierung der Service- und Gästebereiche. „Darlehensgeber“ ist eine neue Finanzierungspartnerschaft der EIB und der Hypo Tirol. Gemeinsam stellen die beiden Institute 100 Millionen Euro für Investitionen österreichischer Klein- und Mittelbetriebe, die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind, zur Verfügung.
Wir agieren als Partner der lokalen Banken und sehen an diesem Beispiel, wie die EIB und die Landesbank zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet.
Karl Nehammer
„Die Mittel sollen Investitionen in Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und nachhaltige Entwicklung unterstützen“, erläuterte LH Anton Mattle, der diese Kooperation initiiert hat.
Günstigere Konditionen
Nehammer: „Wir agieren als Partner der lokalen Banken und sehen an diesem Beispiel, wie die EIB und die Landesbank zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet.“
Die EIB-Mittel werden zu günstigeren Konditionen mit niedrigeren Zinssätzen und längeren Laufzeiten, als am Markt üblich, vergeben.
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