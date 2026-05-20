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100 Jahre Geschichte

Zum Jubiläum der Tiroler Zugspitzbahn ein Museum

Tirol
20.05.2026 08:27
Die Zugspitzbahn heute (links). Großflächige Grafiken im Museum machen die damaligen technischen ...
Die Zugspitzbahn heute (links). Großflächige Grafiken im Museum machen die damaligen technischen Leistungen eindrucksvoll sichtbar.(Bild: Tiroler Zugspitzbahn, Hubert Daum)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die Tiroler Zugspitzbahn ist 100! Die Betreiberfamilie Dengg nahm das heurige Jubiläum zum Anlass, das Museum auf Deutschlands höchstem Berg zum multimedialen Erlebnis umzubauen.

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Als vor 100 Jahren Marilyn Monroe das Licht der Welt erblickte, ging in Ehrwald ein regional ebenfalls bedeutender Meilenstein über die Bühne: die Jungfernfahrt der Tiroler Zugspitzbahn. Zu dieser Zeit war dies eine bahnbrechende technische Meisterleistung der Ingenieure.

Im Laufe ihrer Geschichte geschah natürlich eine Metamorphose von den ersten fensterlosen Kabinen mit 19 Personen über eine neue Trassenführung bis zu den heutigen modernen Gondeln, die bis zu 730 Personen in der Stunde auf stolze 2950 Meter hinauf transportieren können.

Zitat Icon

Der Inhalt soll haptisch und manuell erlebbar sein und vor allem Emotionen wecken.

MuseumskuratorNorbert Span

Genau dort gab es am Dienstag eine massive Ansammlung von Vertretern verschiedener Medien. Der Anlass war historisch, denn im dortigen Museum blieb kein Stein auf dem anderen. Verantwortlich für die neue Inszenierung der 100-jährigen Bahngeschichte ist der Glaziologe und Ausstellungsgestalter Norbert Span.

Kurator Norbert Span erklärt die Station, die Entwicklung der Zugspitzbahn bis 2026.
Kurator Norbert Span erklärt die Station, die Entwicklung der Zugspitzbahn bis 2026.(Bild: Hubert Daum)

Multimediale Interaktion
„Wir mussten die frühere Gestaltung praktisch in die moderne Zeit übersetzen“, so der Museumskurator. Das Zauberwort heißt in diesem Fall multimediale Interaktion. Span: „Der Inhalt soll haptisch und manuell erlebbar sein und vor allem Emotionen wecken.“ Die Bezeichnung „Erlebnismuseum“ ist nicht übertrieben: Großflächig hinterleuchtete Grafiken erzählen die unfassbaren Pioniertaten. Ein interaktives Pult lässt auf Knopfdruck das Panorama erkunden. Beim Schieben der Miniaturgondeln leuchtet die dazugehörige Epoche und ein Kaleidoskop täuscht die Sinne.

Franz Dengg in der Originalkabine Nr. 5, die in der ehemaligen Gondel-Einfahrthalle schwebt.
Franz Dengg in der Originalkabine Nr. 5, die in der ehemaligen Gondel-Einfahrthalle schwebt.(Bild: Hubert Daum)

Vergangenheit und Gegenwart
Vor den großen Panoramaglasscheiben verbindet ein digitales Head-Up-Display Vergangenheit und Gegenwart. Man könnte sagen: Museumskunst auf höchster Ebene!

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