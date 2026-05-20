Zum Jubiläum der Tiroler Zugspitzbahn ein Museum

Multimediale Interaktion

„Wir mussten die frühere Gestaltung praktisch in die moderne Zeit übersetzen“, so der Museumskurator. Das Zauberwort heißt in diesem Fall multimediale Interaktion. Span: „Der Inhalt soll haptisch und manuell erlebbar sein und vor allem Emotionen wecken.“ Die Bezeichnung „Erlebnismuseum“ ist nicht übertrieben: Großflächig hinterleuchtete Grafiken erzählen die unfassbaren Pioniertaten. Ein interaktives Pult lässt auf Knopfdruck das Panorama erkunden. Beim Schieben der Miniaturgondeln leuchtet die dazugehörige Epoche und ein Kaleidoskop täuscht die Sinne.