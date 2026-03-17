Feuerwehrmann stieg in Baggerschaufel

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr drang dichter, schwarzer Rauch aus einer Wohnung mit Balkon in der Lustenauer Holzstraße. Der 20-jährige Noah Seidl wurde Augenzeuge des Geschehens. Seidl war schon bei der Jugendfeuerwehr Hohenems aktiv und blieb dem Job als Florinaijünger treu. In der Holzstraße hielt er sich allerdings nur deswegen auf, weil er dort gerade mit Kanalbauarbeiten beschäftigt war.