Feuerwehrmann stieg in Baggerschaufel

Ungewöhnlichen Einsatz zeigte ein junger Feuerwehrmann in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau am Dienstag: Er wurde Augenzeuge eines Brandes in einer Wohnung im ersten Stock, kurzentschlossen ließ er sich in einer Baggerschaufel zum Brandereignis hochheben.
Am Dienstag gegen 13.30 Uhr drang dichter, schwarzer Rauch aus einer Wohnung mit Balkon in der Lustenauer Holzstraße. Der 20-jährige Noah Seidl wurde Augenzeuge des Geschehens. Seidl war schon bei der Jugendfeuerwehr Hohenems aktiv und blieb dem Job als Florinaijünger treu. In der Holzstraße hielt er sich allerdings nur deswegen auf, weil er dort gerade mit Kanalbauarbeiten beschäftigt war.
Jedenfalls überlegte er nicht lange, packte einen Feuerlöscher, stieg in die Baggerschaufel und ließ sich von Kollegen in den ersten Stock des Wohnhauses hochheben. Dort löschte er den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Lustenau. Durch das beherzte Eingreifen Noahs konnte Schlimmeres verhindert werden.
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