19-Jähriger verhaftet
USA: Teenager plante Attentat auf Hindu-Tempel
Ein 19-jähriger mutmaßlicher Neonazi ist wegen eines anscheinend in letzter Sekunde gescheiterten Anschlags auf einen Hindu-Tempel im US-Bundesstaat Illinois verhaftet worden. Medienberichten zufolge scheiterte der Anschlagsversuch letztlich nur daran, dass am Tatort das Gewehr des jungen Mannes klemmte.
Wie erst jetzt bekannt wurde, war der mutmaßliche Rechtsextremist schon am Sonntag beim Verlassen seines Zuhauses – er wohnte laut Medienberichten noch bei seiner Mutter – festgenommen worden. Offenbar war er zuvor unverrichteter Dinge vom Tempel zurückgekehrt, nachdem seine Schusswaffe dort aus technischen Gründen den Dienst versagt hatte. Am Mittwoch wurde er dann einem Haftrichter vorgeführt, abends (Ortszeit) veröffentlichte die Polizei schließlich eine offizielle Mitteilung zu dem Fall. An den Ermittlungen sind auch Bundespolizisten des FBI beteiligt.
Hier wird der 19-Jährige verhaftet:
Der Tempel soll zum Zeitpunkt des Anschlagsversuchs am Sonntag voller Besucher gewesen sein. Medienberichten zufolge beschrieb der Teenager in dem achtseitigen „Manifest“ das Ziel, so viele Menschen wie möglich zu töten, und nahm seinen eigenen Tod dabei ausdrücklich in Kauf.
Anschlag zwei Jahre lang vorbereitet
Er habe sich selbst als „soziopathischen White-Supremacist-Neonazi“ bezeichnet und den Anschlag laut Gerichtsunterlagen zwei Jahre lang vorbereitet. Den Ermittlern zufolge leidet er unter psychischen Problemen. Der entscheidende Hinweis auf den Tatverdächtigen kam nach Polizeiangaben von einem Informanten, den der Teenager in seine Attentatspläne eingeweiht hatte. Bei dem Informanten handelte es sich den Angaben zufolge um einen Arbeitskollegen des Teenagers bei einem Fast-Food-Restaurant.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.