USA: Teenager plante Attentat auf Hindu-Tempel

Wie erst jetzt bekannt wurde, war der mutmaßliche Rechtsextremist schon am Sonntag beim Verlassen seines Zuhauses – er wohnte laut Medienberichten noch bei seiner Mutter – festgenommen worden. Offenbar war er zuvor unverrichteter Dinge vom Tempel zurückgekehrt, nachdem seine Schusswaffe dort aus technischen Gründen den Dienst versagt hatte. Am Mittwoch wurde er dann einem Haftrichter vorgeführt, abends (Ortszeit) veröffentlichte die Polizei schließlich eine offizielle Mitteilung zu dem Fall. An den Ermittlungen sind auch Bundespolizisten des FBI beteiligt.