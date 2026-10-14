LASK empfängt Liverpool ++ Kantersieg der Raptors

Der LASK bestreitet heute Abend das erste Champions League Heimspiel der Vereinsgeschichte, das ÖFB-Frauen-Natuionalteam muss nur mehr eine Hürde zur Weltmeisterschaft nehmen und Jakob Pöltl und die Toronto Raptors feiern eine Woche vor Beginn der NBA-Saison einen Kantersieg – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 14. Oktober.