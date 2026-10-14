LASK-Torjäger: „Doppelpack ist mir völlig wurscht“

Er kam, sah – und traf im Doppelpack! Florian Flecker bewahrte den LASK mit seinen Toren in Minute 74 und 77 gegen Liverpool vor einer bösen Blamage. Und trotzdem konnte sich der 30-jährige Edeljoker nach dem Spiel nicht freuen. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.