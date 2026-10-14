Ruhe vor dem Sturm: „Spieler müssen dran glauben“

Heute Abend ertönt zum ersten Mal in der OÖ-Arena in Linz die Champions League Hymne. Der LASK empfängt im ersten Königsklassen-Heimspiel den großen FC Liverpool. Der Sportchef der OÖ-Krone weiß um die sportliche Ausgangslage, schildert aber auch die Gedanken der Vereinsverantwortlichen, die sich durchaus was ausrechnen.