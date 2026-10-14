In Baden-Württemberg
15-Jähriger geht mit Messer auf Schüler (11) los
In Baden-Würtemberg ist es zu einer Messerattacke gekommen. Ein ehemaliger Schüler (15) soll auf eine Lehrerin losgegangen und im Anschluss einen 11-jährigen Schüler mit einem Messer verletzt haben.
An der Hohenbergschule in Albstadt-Ebingen (Baden-Württemberg) soll es einen Messerangriff gegeben haben. Die Beamten wurden am Dienstag gegen 7.30 Uhr, kurz vor Unterrichtsbeginn, alarmiert, wie die „Schwäbische“ berichtete.
Angreifer war ehemaliger Schüler
Bei dem Angreifer soll es sich um einen ehemaligen Schüler handeln. Dieser soll mit weiteren Jugendlichen das Schulgebäude betreten und
unvermittelt eine Lehrerin mit Faustschlägen angegriffen haben. Nachdem Lehrkräften eingeschritten sind, soll der 15-Jährige beim Verlassen des Gebäudes einen Schüler mit einem Messer leicht verletzt haben.
Jugendlicher ließ sich ohne Widerstand abführen
Nach dem Angriff mit dem Messer ließ sich der Jugendliche widerstandslos in einen anderen Raum führen. Dort wurde er kurze Zeit später von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen
Ermittlungen wegen versuchten Totschlags
Es wird wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der zweifachen gefährlichen Körperverletzung gegen den 15-Jährigen ermittelt. Warum er die Attacke verübt hat, ist bislang noch unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.