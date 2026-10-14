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In Baden-Württemberg

15-Jähriger geht mit Messer auf Schüler (11) los

Ausland
14.10.2026 15:47
Einsatzkräfte nahmen den Jugendlichen kurz nach der Tat fest.
Einsatzkräfte nahmen den Jugendlichen kurz nach der Tat fest.(Bild: Lutsenko Oleksandr, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Baden-Würtemberg ist es zu einer Messerattacke gekommen. Ein ehemaliger Schüler (15) soll auf eine Lehrerin losgegangen und im Anschluss einen 11-jährigen Schüler mit einem Messer verletzt haben.

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An der Hohenbergschule in Albstadt-Ebingen (Baden-Württemberg) soll es einen Messerangriff gegeben haben. Die Beamten wurden am Dienstag gegen 7.30 Uhr, kurz vor Unterrichtsbeginn, alarmiert, wie die „Schwäbische“ berichtete.

Angreifer war ehemaliger Schüler
Bei dem Angreifer soll es sich um einen ehemaligen Schüler handeln. Dieser soll mit weiteren Jugendlichen das Schulgebäude betreten und
unvermittelt eine Lehrerin mit Faustschlägen angegriffen haben. Nachdem Lehrkräften eingeschritten sind, soll der 15-Jährige beim Verlassen des Gebäudes einen Schüler mit einem Messer leicht verletzt haben.

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Jugendlicher ließ sich ohne Widerstand abführen
Nach dem Angriff mit dem Messer ließ sich der Jugendliche widerstandslos in einen anderen Raum führen. Dort wurde er kurze Zeit später von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags
Es wird wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der zweifachen gefährlichen Körperverletzung gegen den 15-Jährigen ermittelt. Warum er die Attacke verübt hat, ist bislang noch unklar.

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