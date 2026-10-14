15-Jähriger geht mit Messer auf Schüler (11) los

An der Hohenbergschule in Albstadt-Ebingen (Baden-Württemberg) soll es einen Messerangriff gegeben haben. Die Beamten wurden am Dienstag gegen 7.30 Uhr, kurz vor Unterrichtsbeginn, alarmiert, wie die „Schwäbische“ berichtete.

Angreifer war ehemaliger Schüler

Bei dem Angreifer soll es sich um einen ehemaligen Schüler handeln. Dieser soll mit weiteren Jugendlichen das Schulgebäude betreten und

unvermittelt eine Lehrerin mit Faustschlägen angegriffen haben. Nachdem Lehrkräften eingeschritten sind, soll der 15-Jährige beim Verlassen des Gebäudes einen Schüler mit einem Messer leicht verletzt haben.