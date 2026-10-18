Söhne Mannheims und Ella Stern: Ganz nah am Gefühl

Von Grüppchen und Tomaten

Auch Stern hat längst einen Lieblingssong der Söhne gefunden: „Fragmente“. „Ich finde, diesen unfassbar emotionaler. Er löst einfach so viel aus“, erzählt sie. Ihre eigenen Titel hält Ella bewusst sehr persönlich. Über Dinge zu schreiben, die sie selbst nicht erlebt hat, könne sie sich kaum vorstellen. „Meine Songs entstehen immer aus einem Gefühl oder einer Emotion heraus und sind dadurch alle wirklich sehr persönlich und privat.“ Gerade am Anfang habe sie noch lange darüber nachgedacht, ob bestimmte Nummern überhaupt veröffentlicht gehören. Mit der Zeit sei diese Hemmschwelle kleiner geworden. „Es ist schon weird, weil man die Leute nicht kennt und eigentlich jedes Mal sagt: ,Hier, meine Seele, schau doch rein.‘“ Ihre Texte entstehen dabei durchaus unromantisch – meist zu Hause. „Manchmal steht auf meiner Supermarktliste: ,Mein Herz tut weh. Tomaten.‘“, sagt sie lachend.

Nach so vielen Jahren im Musikgeschäft blickt Klimas auch offen auf jene Zeiten zurück, in denen es bei den Söhnen nicht immer ganz harmonisch zuging. „Damals war es schwer, uns zusammenzubringen“, erzählt er. „Es gab schon gewisse Grüppchen in der Band, um es mal vorsichtig auszudrücken.“ Gleichzeitig habe die Band schwierige Zeiten durchlebt, die die heutige Besetzung letztlich enger zusammengeschweißt hätten. „Uns ging es wirklich richtig schlecht, das ist ja auch ein offenes Geheimnis“, sagt Klimas. Gerade dieser „freie Fall“ habe ihr aber rückblickend auch gutgetan. „Ich glaube, das hat uns zusammengeschweißt zu dem, was wir gerade sind.“ Die aktuelle Besetzung habe sich über die Jahre „organisch wiedergefunden“. Sein Fazit: „Wir haben eine gute Krise überstanden.“