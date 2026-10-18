Austria-Fans sauer: „Wir haben die Schnauze voll!“

Nun sei harte Arbeit gefragt, meinte Helm. „Wir und vor allem ich müssen viel investieren, um die Situation zu verbessern.“ Er selbst habe einen Kodex: „Ich muss klar bleiben, konsequent bleiben und Dinge klar ansprechen, nicht wegducken. In solchen Phasen musst du zur Höchstform auflaufen, da darfst du nicht entscheidungsunfreudig werden.“ Außerdem meinte der 43-Jährige: „Gerade in dieser Phase muss man klar und konsequent bleiben und jeden Tag sein Bestes geben. Ich kann garantieren, dass ich mich den Herausforderungen und der Kritik stelle.“