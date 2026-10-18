„Haben Qualität, um in jeder Disziplin zu siegen!“

Am Samstag startet mit dem Riesentorlauf der Damen in Sölden die neue Ski-Saison, am Tag darauf legen auch die Herren am Rettenbachferner los. Die „Krone“ bat die beiden Cheftrainer vorab zum Interview – während Marko Pfeifer (52) in seine fünfte Tour als „Boss“ geht, startet bei den Damen die Ära von Johannes Zöchling (46).