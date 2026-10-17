„Ein steiniger Weg, aber man muss dran bleiben“

Der 7. Oktober zeigte sich von seiner schönsten Seite. Die Sonne strahlte vom Himmel, während die bunten Herbstblätter langsam von den Bäumen auf die Straßen fielen. Eigentlich ein ganz gewöhnlicher, schöner Herbsttag. Doch dieser Mittwoch hatte eine besondere Bedeutung: Austropop-Legende Georg Danzer wäre 80 Jahre alt geworden. Und ausgerechnet an diesem Tag veröffentlichte eine junge Musikerin aus Oberösterreich ihr neues Album. Zufall? Ganz und gar nicht!

Anna-Maria Schnabl alias ams hat sich für „ams singt a3“ elf Songs von Wolfgang Ambros, Georg Danzer und Rainhard Fendrich geschnappt und ihnen ihre ganz persönliche Note verliehen. Dass Alben normalerweise freitags erscheinen, um bei den Streamingdiensten bessere Chancen zu haben, ist ihr dabei ziemlich egal. Warum? Das sollte sie mir später noch verraten.

Als ich die sympathische Wahlwienerin zum Gespräch treffe, sitzt sie bereits mit einem Lächeln im Gesicht vor mir. Nur erkenne ich sie zunächst gar nicht. Schließlich kenne ich sie von Fotos nur mit längeren Haaren. „Mein Freund hat sie mir erst gestern geschnitten, weil sie mir auf die Nerven gegangen sind“, erzählt sie mir lachend im Dialekt. Na, wenn das kein gelungener Gesprächseinstieg ist. Das Eis war jedenfalls schnell gebrochen und schon plauderten wir über ihre Liebe zum Austropop, die Tücken des Musikgeschäfts und darüber, warum sie sich für ihre Karriere ganz bestimmt nicht verbiegen lassen möchte.

„Krone“: Anna, Du bist in Oberösterreich aufgewachsen. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du Musik machen möchtest?

ams: Musik war bei uns in der Familie schon immer da. Meine Eltern haben es hobbymäßig gemacht, meine Schwester war in der Musikschule und bei uns wurde daheim immer gesungen. Ich habe recht früh mit Klavierunterricht angefangen und später auch Geige gelernt. Es gab also nie diesen einen Moment, in dem ich gesagt habe: Ab jetzt spielt Musik in meinem Leben eine Rolle. Das war irgendwie schon immer so.

Du singst heute ganz bewusst im Dialekt. War Englisch oder Hochdeutsch für dich nie eine Option?

Doch, tatsächlich waren meine ersten Songs, die ich mit 14 oder 15 geschrieben habe, auf Englisch. Ich habe damals mit einer Volksschulfreundin Musik gemacht. Ich war für die Musik zuständig, sie für die Texte. Später auf der Uni hat mich meine Lehrerin Patricia Simpson ermutigt, verschiedene Sachen auszuprobieren, auch den Dialekt. Ein Studienkollege hatte damals einen Song von Tom Waits mit einem eigenen Dialekttext gesungen. Das hat mich extrem berührt. Ich habe es dann selbst ausprobiert und sehr viel positives Feedback bekommen. So hat das mit der Dialektmusik angefangen. Heute fühlt es sich für mich ganz logisch an, meine eigenen Lieder im Dialekt zu singen. Ich rede schließlich auch nicht Hochdeutsch (lacht). Da wäre irgendwie eine Barriere, es würde sich unauthentisch anfühlen.

Dein neues Album „ams singt a3“ ist ausgerechnet am 80. Geburtstag von Georg Danzer erschienen. War das von Anfang an so geplant?

Ja, ganz bewusst! Die meisten Alben erscheinen ja freitags, weil sie dann die besten Chancen haben, von den Streamingplattformen und deren Algorithmen gepusht zu werden. Aber ganz ehrlich: Das ist mir wurscht (lacht). Ich habe schon vor längerer Zeit aufgehört, mich diesen Strategien anzupassen. Mit den Streams, die ich habe, verdiene ich ohnehin fast nichts. Vielleicht kann ich mir davon einen Kaffee leisten, den wir gerade trinken, aber mehr auch nicht. Ich mag besondere Daten und Zahlenspielereien. Und Georg Danzer wäre am 7. Oktober 80 geworden. Da habe ich mir gedacht: Warum nicht?