Das Übel ist so alltäglich wie ein schwarzer Sack

Ihre Nashörner kennzeichnen sich dadurch, dass sie schwarze Masken tragen und schwarze, mit Luft gefüllte Säcke mit sich schleppen. Auf denen lässt sich gemütlich sitzen. Aber wenn man sie gegen Wände schlägt, machen sie einen Höllenlärm. Und je größer sie sich aufblasen, desto weniger Luft bleibt den braven Bürgern. Und so scheint es ein hoffnungsloser Kampf zu sein, in den die Hauptfigur Behringer hineinstolpert. Sebastian Schindegger spielt ihn als einen anfänglich unpolitischen Trinker, der vor allem seiner Liebe zu Daisy (Sarah Sophia Meyer) folgen möchte – doch egal wohin er sich dreht und wendet, die Bedrohung durch die Nashörner ist schon da.