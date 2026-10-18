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Sumi Jo: 40 Jahre im Zeichen der Musik

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18.10.2026 06:10
Promotion
(Bild: SMI Entertainment Inc)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Eine Stimme, die verzaubert: Die koreanische Sopranistin Sumi Jo, von Herbert von Karajan als „Stimme des Himmels“ gefeiert, feiert ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Am 10. November gastiert sie mit ihrer Welttournee „Mad for Love“ im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Jetzt mitspielen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Konzertabend erleben!

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Sumi Jo, 1962 im südkoreanischen Changwon geboren, begeistert seit Jahrzehnten auf den großen Opernbühnen der Welt – von der Metropolitan Opera in New York über die Mailänder Scala bis zur Wiener Staatsoper.

Schon früh erkannte Herbert von Karajan ihr außergewöhnliches Talent und holte sie 1989 für Verdis „Un ballo in maschera“ zu den Salzburger Festspielen. 1993 wurde sie für ihre Mitwirkung in Strauss’ „Die Frau ohne Schatten“ als erste asiatische Sängerin in dieser Kategorie mit einem Grammy ausgezeichnet. Auch in der Filmwelt sorgte ihre Stimme für Aufsehen: Für „Simple Song #3“ aus Paolo Sorrentinos „Youth“ erhielt sie eine Oscar-Nominierung.

Mit ihrem Jubiläumsprogramm „Mad for Love“ zeigt die gefeierte „Prima Donna Assoluta“ die ganze Vielfalt ihres Könnens: von großen Opernarien wie Bellinis „Casta Diva“ über barocke Klangjuwelen bis hin zu musikalischen Kostbarkeiten aus ihrer koreanischen Heimat. Wie außergewöhnlich ihre Stimme ist, brachte einst Le Monde auf den Punkt: Sie sei „so perfekt, dass selbst Feen ihr zuhören“.

Begleitet wird Sumi Jo von drei hochkarätigen Künstlern: Lidia Baich an der Violine, Andrea Götsch an der Klarinette und Andrey Vinichenko am Klavier. Gemeinsam versprechen sie einen Konzertabend voller musikalischer Höhepunkte.

Jetzt mitspielen und gewinnen
Erleben Sie Sumi Jo live im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und sichern Sie sich die Chance auf 3x2 Tickets für einen unvergesslichen Konzertabend am 10. November. 

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