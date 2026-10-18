Sumi Jo: 40 Jahre im Zeichen der Musik

Schon früh erkannte Herbert von Karajan ihr außergewöhnliches Talent und holte sie 1989 für Verdis „Un ballo in maschera“ zu den Salzburger Festspielen. 1993 wurde sie für ihre Mitwirkung in Strauss’ „Die Frau ohne Schatten“ als erste asiatische Sängerin in dieser Kategorie mit einem Grammy ausgezeichnet. Auch in der Filmwelt sorgte ihre Stimme für Aufsehen: Für „Simple Song #3“ aus Paolo Sorrentinos „Youth“ erhielt sie eine Oscar-Nominierung.