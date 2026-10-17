Jonas Bonas: Spritzige Gags als Form der Therapie

Die vorurteilsbehaftete Generation Z („Wir sind nicht faul, es gfreit uns nur ned“), seine Schullaufbahn und die Suche nach dem richtigen Beruf brachten aber nicht nur Probleme, sondern auch umfänglich Material, mit dem sich der Oberösterreicher inzwischen gerne selbst in klassischer Stand-up-Manier auf die Schaufel nimmt.