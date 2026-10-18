Nichts zu sehen bei der zerrissenen Regierung

Nichts zu sehen

Wenn sich die höchstrangigen Vertreter der drei Parteien (tja, wer ist das nun bei der SPÖ überhaupt?) so wie am Samstag zur Krisensitzung treffen, dann darf diese keinesfalls als solche betitelt werden, ja nicht einmal als „Klausur“, bloß als „Arbeitssitzung“. Und das Ergebnis dieser Sitzung mitten im vom Bundeskanzler ausgerufenen „Herbst der Ergebnisse“? Zwar ein paar Einigungen. Etwa beim umstrittenen Budget für die Universitäten. Man präsentierte auch ein „Zukunftsdepot“, mit dem die meisten Österreicher (noch?) nichts anfangen können oder sprach von „Fortschritten“ bei der Reform der Sozialhilfe.