ÖSV-Asse bereit? „Hört von Trainings gute Sachen!“

„Wir holen bei der Ski-WM sieben Medaillen“, legt sich Michaela Kirchgasser vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden schon mal fest. Auch die ehemalige Top-Skirennläuferin war am Donnerstagabend bei der großen Sporthilfe-Gala in Wien zu Gast. Mit sportkrone.at hat die Salzburgerin über den anstehenden Ski-Weltcup-Winter, die WM und einen speziellen „Jungbrunnen“ gesprochen.