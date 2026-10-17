Musikalischer Abschied mit kontrollierter Eleganz

Seit Anfang Oktober reist das Cleveland Orchestra durch Europa. Überall Jubel, Ovationen. Chefdirigent Franz Welser-Möst (66) verabschiedet sich. Die Rezensenten schwelgen von Hamburg über Paris, Brüssel bis Budapest in Hymnen, rühmen den raffinierten „Cleveland Sound“, den Welser-Möst während seiner 25-jährigen Musikdirektion entwickelt hat. Show und Selbstdarstellung sind ihm fremd. Stärker als früher geht es ihm jetzt um eine in den Strukturen klare, extrem kontrollierte Musizierweise, um Durchsichtigkeit, warmes Strahlen des Klangs und – wie beim Dirigieren – um Eleganz. Wie er im Musikverein an Werken von Liszt, Martinů, Brahms, Strauss und Schostakowitsch jetzt bewies.