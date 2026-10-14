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Das vermisst Haakon nach Haralds Tod am meisten

Royals
14.10.2026 08:15
König Haakon sprach darüber, was er nach dem Tod seines Vaters Harald am meisten vermisst.
König Haakon sprach darüber, was er nach dem Tod seines Vaters Harald am meisten vermisst.(Bild: AFP/JAVAD PARSA)
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Von krone.at

König Haakon VIII. (53) hat intime Einblicke in die Trauer um seinen gestorbenen Vater König Harald V. gegeben. Er vermisse es, mit seinem Vater sprechen zu können, wenn er sich über etwas freue oder traurig sei, und ihn einfach anrufen zu können, sagte der erst seit wenigen Wochen amtierende König bei einem offiziellen Besuch der Gemeinde Narvik am Dienstag. Haakon zeigte sich dabei sichtlich gerührt. 

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Mit dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August war Haakon zum neuen Monarchen des Landes geworden. In Narvik absolvierte der König laut der Nachrichtenagentur NTB seinen ersten offiziellen Besuch in einer norwegischen Gemeinde.

Aufgabe erfüllt Haakon mit Stolz
Hinter ihm lägen außergewöhnliche Wochen, schilderte Haakon. König zu sein sei etwas, auf das man sich zwar vorbereite, auf das man aber irgendwie doch nicht so richtig vorbereitet sei.

Nach dem Tod von König Harald Ende August wurde Haakon automatisch König von Norwegen. Er habe ...
Nach dem Tod von König Harald Ende August wurde Haakon automatisch König von Norwegen. Er habe sich zwar ein Leben lang auf diese Rolle vorbereitet, erklärte er jetzt, aber man sei dann doch nicht so richtig darauf vorbereitet.(Bild: AP/Carina Johansen)

Es erfülle ihn mit großem Stolz, Norwegen vertreten zu dürfen, sagte er. Sein Vater habe gemeinsam mit seiner Frau Königin Sonja (89) eine „unglaublich gute Grundlage“ geschaffen, auf der man weiter aufbauen könne.

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Sonja ist „fantastische Unterstützung“
Haralds Witwe Sonja, die offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt wird, sei weiterhin eine „fantastische Unterstützung“ für Haakons Frau Königin Mette-Marit (53) und ihn. „Es ist uns wichtig, dass auch wir sie unterstützen und ihr auch in Zukunft eine gute Stütze sind.“

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