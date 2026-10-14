Politikergehälter: ÖVP lehnt NEOS-Idee ab

Für ÖVP lediglich eine „populistische Idee“

Ob aus dem pinken Vorstoß tatsächlich ein Gesetz wird, ist mehr als fraglich. Denn aus der Volkspartei weht bereits Gegenwind. ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner spricht von einer „populistischen Idee, die gut klingt, aber in der Praxis nicht umsetzbar ist“. „Politikerinnen und Politiker sollen dem Allgemeinwohl verpflichtet sein und nicht Bonuszahlungen. In Zeiten des Aufschwungs heißt das Budgetdisziplin, um dann in Zeiten der Krise die nötigen Mittel zur Verfügung zu haben. In einer Demokratie wird das Ergebnis durch die Wählerinnen und Wähler beurteilt, nicht durch Vergütungsausschüsse“, betont der Generalsekretär.