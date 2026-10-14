Einbrecher hielt schon Tresor in Händen – gefasst!

Er hielt den Wandtresor schon in seinen Händen, als er von der Polizei gestellt wurde. Dennoch versuchte der Einbrecher Dienstagnacht in Wien noch zu flüchten – vergeblich.
Der Inhaber einer Kfz-Werkstatt im Wiener Bezirk Floridsdorf bemerkte am Dienstag über seine Überwachungskamera den Einbruch. Er alarmierte sofort die Polizei.
Diese rückte sofort mit jeder Menge Verstärkung zu der Werkstatt aus: Neben Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf waren auch Kräfte des Landeskriminalamts Wien, der WEGA sowie der Polizeidiensthundeeinheit vor Ort.
Einbrecher versuchte noch zu flüchten
Ein Fenster der Werkstatt war eingeschlagen worden. Bei der Durchsuchung des Gebäudes stießen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der den Wandtresor in Händen hielt. Der Einbrecher ergriff die Flucht, nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch festgenommen werden.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Staatsangehörigen der Russischen Föderation. Er verweigerte die Aussage. Der Mann befindet sich derzeit in einer Justizanstalt.
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