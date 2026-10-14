E-Scooter geraubt: Verdächtiger stellt sich selbst

Der Fahndungsdruck war zu hoch: Noch am Dienstag hat sich ein gesuchter Jugendlicher bei der Wiener Polizei gestellt. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit weiteren Teenagern einen 16-Jährigen im Bezirk Donaustadt geschlagen und ausgeraubt zu haben.
Die Bande hatte am 16. September den 16-Jährigen bei der Mühlhäufelgasse ins Visier genommen. Die insgesamt vier Burschen gingen auf den Burschen los, schlugen ihn und raubten ihm dann seinen E-Scooter. Während drei der mutmaßlichen Täter in weiterer Folge ausgeforscht und festgenommen werden konnten, erwies sich die Festnahme des vierten Verdächtigen als schwieriger.
Zeuge fotografierte Verdächtigen
Zwar bekam die Polizei einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort, als sie ihn jedoch festnehmen wollten, konnte der Bursche auf einem E-Scooter fliehen. Allerdings gelang es einem Zeugen, den mutmaßlichen Täter zu fotografieren.
Am Dienstag wurde das Foto veröffentlicht, daraufhin seien zahlreiche Hinweise auf den Tatverdächtigen bei der Polizei eingegangen, hieß es.
Selbst bei Polizei gestellt
„Gegen 20.30 Uhr stellte sich der Gesuchte in der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse“, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich mit. Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen. Er wurde festgenommen, so Dittrich.
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