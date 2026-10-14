E-Scooter geraubt: Verdächtiger stellt sich selbst

Am Dienstag wurde das Foto veröffentlicht, daraufhin seien zahlreiche Hinweise auf den Tatverdächtigen bei der Polizei eingegangen, hieß es.

Selbst bei Polizei gestellt

„Gegen 20.30 Uhr stellte sich der Gesuchte in der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse“, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich mit. Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen. Er wurde festgenommen, so Dittrich.