Öffis: Ländle ist Vorreiter in Sachen E-Mobilität

Vom Bahnhof zur Mobilitätsdrehscheibe

Zu den größten Vorhaben zählen die Umbauten der Bahnhaltestellen Klaus und Wolfurt zu barrierefreien Mobilitätsdrehscheiben. Zudem werden die bereits im Vorjahr begonnen Arbeiten an der Verbindung Feldkirch-Buchs fortgesetzt, wobei es zu keinen Betriebseinschränkungen kommen soll. Weiters werden an den Bahnhöfen in Bludenz, Feldkirch und Klaus insgesamt 164 neue Fahrradboxen installiert. Damit will man dem Umstand Rechnung tragen, dass der Radverkehrsanteil in Vorarlberg doppelt so hoch ist wie im Österreich-Schnitt. Ebenfalls ausgebaut wird das Carsharing-Angebot: Der Anbieter Caruso wird heuer immerhin zehn neue Standorte in Betrieb nehmen.