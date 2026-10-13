Iran griff Supertanker in Straße von Hormuz an

Teheran hat dem Weißen Haus Mitte September einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Meerenge vorgelegt. Seither stockt der Prozess wieder. Laut iranischen Angaben geht der Kriegsgegner nicht ausreichend auf die geforderten Bedingungen ein. Während sich die iranische Führung vor allem auf die Wiedereröffnung und die Wiederherstellung der Sicherheit in dem Seegebiet konzentriert, will das Weiße Haus auch das iranische Atomprogramm in die Gespräche einbeziehen. Vor Ausbruch des Kriegs wurde etwa ein Fünftel des weltweiten Handels mit Öl und Flüssiggas über das Gebiet abgedeckt.