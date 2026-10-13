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Duelle mit AC Milan

Salzburgs fürchterliche Bilanz und ein Kniefall

Red Bull Salzburg
13.10.2026 22:45
Das bislang letzte Duell ging klar an die Lombarden.
Das bislang letzte Duell ging klar an die Lombarden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Salzburg gegen AC Milan? Da war doch was! Viermal gab es dieses Duell bereits. Den Anfang machten zwei Begegnungen in der Saison 1994/95. Von Red Bull war damals noch keine Spur, der Klub firmierte als Casino Salzburg und erlebte gerade die erfolgreichste Phase seit der Gründung 1933.

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Wenige Monate zuvor stürmten Leo Lainer, Heimo Pfeifenberger, Hermann Stadler und Co. ins UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand, in dem man Milans Erzrivalen Inter zweimal mit 0:1 unterlag.

Nun traf man eine Stufe höher auf den amtierenden Champions-League-Sieger. Von Ruhm und Glanz blieb allerdings wenig übrig, denn beim 0:3 aus Salzburger Sicht im San Siro kam es zu einem Skandal, wurde Torhüter Otto Konrad mit einem Flaschenwurf niedergestreckt.

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Anstelle die Partie 3:0 für die Mozartstädter zu werten, beging die UEFA einen Kniefall und nahm lediglich Milan die Punkte, jedoch nicht die Tore weg. Im Rückspiel in Wien ging es um alles, verlor Salzburg mit 0:1 – und schied aufgrund der Tordifferenz aus.

28 Jahre später feierten die Bullen zuhause ein 1:1 (Tor: Noah Okafor) wie einen Sieg und hatten im Rückspiel wieder ein Finale, das mit 0:4 verloren ging. Die Bilanz der Salzburger liest sich daher mager. Außenseiter ist man auch im fünften Versuch. Morgen soll dennoch der erste Sieg gegen den italienischen Weltklub gelingen.

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