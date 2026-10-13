Salzburgs fürchterliche Bilanz und ein Kniefall

28 Jahre später feierten die Bullen zuhause ein 1:1 (Tor: Noah Okafor) wie einen Sieg und hatten im Rückspiel wieder ein Finale, das mit 0:4 verloren ging. Die Bilanz der Salzburger liest sich daher mager. Außenseiter ist man auch im fünften Versuch. Morgen soll dennoch der erste Sieg gegen den italienischen Weltklub gelingen.