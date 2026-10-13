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Ex-Salzburg-Goalie wurde Opfer von Raubüberfall

Fußball International
13.10.2026 20:49
Der ehemalige Salzburg-Torhüter Peter Gulacsi wurde Opfer eines Raubüberfalls.
Der ehemalige Salzburg-Torhüter Peter Gulacsi wurde Opfer eines Raubüberfalls.(Bild: APA/KRUGFOTO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Villarreal-Torhüter Peter Gulacsi ist Opfer eines Raubüberfalls geworden, wie spanische Medien berichten. Deshalb kann der ehemalige Salzburg-Goalie auch nicht im Champions-League-Match seines Teams gegen Napoli (ab 21 Uhr im sportkrone.at-Konferenzticker) mitwirken.  

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Wie „AS“ und „Marca“ übereinstimmend berichten, wurde der einstige Torhüter von Salzburg und RB Leipzig zusammen mit seiner Familie in der Nacht auf Dienstag Opfer eines Raubüberfalls. 

Peter Gulacsi im Einsatz für Villarreal.
Peter Gulacsi im Einsatz für Villarreal.(Bild: AFP/JOSE JORDAN)

Überfall verhindert Champions-League-Einsatz
Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, so spanische Medien unter Berufung auf den Klub. Aufgrund der erlebten emotionalen Ausnahmesituation musste Gulacsi allerdings auf einen Einsatz im Champions-League-Heimspiel seines Vereins gegen Napoli verzichten. 

Der Ungar, der sich nach seinem Wechsel von Leipzig zu Villarreal einen Stammplatz erarbeitet hat, lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in der Nähe von Valencia. Von 2013 bis 2015 stand der mittlerweile 36-Jährige für Salzburg zwischen den Pfosten. 

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