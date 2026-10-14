Sturms Gegner: Cinderella-Story mit Oscargarantie

Solche Geschichten schreibt ansonsten nur Hollywood: Sturms Europa-League-Gegner Bournemouth ist kein Verein wie jeder andere. Die Südengländer standen vor einigen Jahren nicht nur sportlich vor dem Abgrund. Wie das Fußball-Phänomen von Liga vier bis in die Europa League stürmte – und nun am Donnerstag gegen die Steirer erstmals ein internationales Heimspiel hat.
Dunkle Wolken zogen im Dezember 2008 über den sonst so schönen Süden Englands. Tabellenkeller in der vierten Liga, erneute Finanzsorgen (wie schon gut zehn Jahre zuvor). Schon mit einem Punkteabzug von 17 (!) Punkten starteten sie in die Saison: Bournemouth stand kurz vor dem Abgrund in die sportliche Bedeutungslosigkeit.
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