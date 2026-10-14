Sturms Gegner: Cinderella-Story mit Oscargarantie

Solche Geschichten schreibt ansonsten nur Hollywood: Sturms Europa-League-Gegner Bournemouth ist kein Verein wie jeder andere. Die Südengländer standen vor einigen Jahren nicht nur sportlich vor dem Abgrund. Wie das Fußball-Phänomen von Liga vier bis in die Europa League stürmte – und nun am Donnerstag gegen die Steirer erstmals ein internationales Heimspiel hat.