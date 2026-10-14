Wird 2027 das knappe Rennen wiederholt?

Einarbeitungszeit

Die Gemeindevorständin will die Zeit bis zur Kommunalwahl nutzen, um sich in der neuen Rolle einzufinden. Im Gemeinderat sitzt sie seit 2002. „Die Menschen kennen mich, sie wissen, dass ich nicht um den heißen Brei herumrede“, sagt sie. Gerade in Zeiten, in denen das Geld bei den Gemeinden knapp ist, will sie auf Pragmatismus setzen. Es sei wichtig, dass es den Menschen gut gehe. Doch das Geld sei nicht im Übermaß vorhanden, so Harter. Die Politik wurde ihr quasi in die Wiege gelegt, ihr Vater war 28 Jahre lang Ortschef.