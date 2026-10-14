Manchester United am Boden: „Verdammte Schande!“

Nächster Rückschlag für Manchester United! Amad Diallo bezeichnete die 0:2-Niederlage in der Champions League bei Atletico Madrid am Dienstagabend als „verdammte Schande“. Es herrscht erneut große Unruhe beim Fußball-Giganten aus England.
Atletico Madrid behielt am Dienstagabend gegen Manchester United durch Tore von Pablo Barris (1.) und Ademola Lookman (79.) die Oberhand und verschärfte damit die Krise der „Red Devils“, bei denen Leny Yoro ausgeschlossen wurde (74.).
Nun gerät Trainer Michael Carrick immer mehr in die Kritik. Nach einem desaströsen Saisonstart liegt Manchester United in der Premier League nur auf Rang 13. Im englischen Ligacup schied man zudem bereits gegen Brighton aus.
Spieler attackiert Klubführung
Ein Interview nach dem Spiel sorgt zudem für große Aufregung. Innenverteidiger Lisandro Martinez warf bei „Prime Video“ der Klubführung vor, im Sommer nicht ausreichend in den Kader investiert zu haben. „Wir hatten letzte Saison eine fantastische Spielzeit. Und jetzt erwarten wir mehr von der Spitze, von oben, dass mehr Spieler geholt werden, um konkurrenzfähig zu sein, denn viele Teams holen ebenfalls viele Spieler“, schimpfte Martinez. „Atletico hat eine erstklassige Mannschaft, und sie haben den Sieg heute verdient.“
Und Flügelspieler Amad Diallo goss weiteres Öl ins Feuer. „Eine verdammte Schande. Mir fehlen die Worte“, schrieb er in seiner Snapchat-Story nach der 0:2-Pleite gegen Atletico.
Am Sonntag wartet in der Premier League nun das schwierige Auswärtsspiel bei Leeds United. Ein Sieg muss her – sonst wird die Luft für Carrick immer dünner …
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