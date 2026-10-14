Manchester United am Boden: „Verdammte Schande!“

Spieler attackiert Klubführung

Ein Interview nach dem Spiel sorgt zudem für große Aufregung. Innenverteidiger Lisandro Martinez warf bei „Prime Video“ der Klubführung vor, im Sommer nicht ausreichend in den Kader investiert zu haben. „Wir hatten letzte Saison eine fantastische Spielzeit. Und jetzt erwarten wir mehr von der Spitze, von oben, dass mehr Spieler geholt werden, um konkurrenzfähig zu sein, denn viele Teams holen ebenfalls viele Spieler“, schimpfte Martinez. „Atletico hat eine erstklassige Mannschaft, und sie haben den Sieg heute verdient.“