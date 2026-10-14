OpenAI-Entwickler wegen „Lauschangriffs“ verhaftet

Ein saudi-arabischer Ingenieur des ChatGPT-Entwicklers OpenAI soll ein Aufnahmegerät in einem Konferenzraum der Unternehmensführung installiert haben. Dem 35-jährigen Abdulrahman Alfozan werde das unerlaubte Abhören von Kommunikation vorgeworfen, teilte das US-Justizministerium am Dienstag mit.
Alfozan war am 9. Oktober festgenommen worden, am Dienstag erschien er vor einem Bundesrichter in San Francisco. Laut Gerichtsunterlagen war das Gerät am 30. September entdeckt worden. Es steckte im USB-Anschluss eines Fernsehers und war in Toilettenpapier versteckt. Zwei Tage zuvor soll es dort angebracht worden sein. Der Inhalt des Geräts war verschlüsselt. In einer Tasche, die Alfozan in den Firmenräumen zurückgelassen hatte, wurde ein zweites ähnliches Gerät gefunden.
Beratungen zu streng vertraulichen Themen
In dem Konferenzraum wurde nach Angaben der Ermittler regelmäßig über streng vertrauliche Themen beraten, darunter Forschungsprojekte, Produktpläne, Geschäftsbeziehungen und Kontakte zu Behörden. Alfozan hatte keine Zutrittsberechtigung, war auf Überwachungsvideos aber mehrfach in der Nähe des Raums zu sehen. Über ein seiner Ehefrau zugeordnetes Konto eines KI-Assistenten waren den Gerichtsunterlagen zufolge zuvor Anfragen zum Bau eines Aufnahmegeräts sowie zum Mithören in Echtzeit und zur Verschlüsselung gestellt worden.
OpenAI erklärte, das Gerät sei so konstruiert gewesen, dass es schwer entdeckt werden konnte. Das Unternehmen habe den Fall der Bundespolizei FBI gemeldet und den seit Juli 2025 beschäftigten Ingenieur am Tag seiner Festnahme entlassen. „Bisher haben wir keine Hinweise darauf, dass diese Person unberechtigt auf Modellparameter, Quellcode oder Kundendaten zugegriffen hat“, sagte ein Unternehmenssprecher.
Am 19. Oktober soll Alfozan erneut vor Gericht erscheinen. Dann soll über seine weitere Inhaftierung entschieden werden. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.