OpenAI-Entwickler wegen „Lauschangriffs“ verhaftet

Alfozan war am 9. Oktober festgenommen worden, am Dienstag erschien er vor einem Bundesrichter in San Francisco. Laut Gerichtsunterlagen war das Gerät am 30. September entdeckt worden. Es steckte im USB-Anschluss eines Fernsehers und war in Toilettenpapier versteckt. Zwei Tage zuvor soll es dort angebracht worden sein. Der Inhalt des Geräts war verschlüsselt. In einer Tasche, die Alfozan in den Firmenräumen zurückgelassen hatte, wurde ein zweites ähnliches Gerät gefunden.