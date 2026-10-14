„Wovon soll ich leben? Mir geht nun das Geld aus“

Es wird knapp – finanziell gesehen. In einer Woche ist es ein halbes Jahr her, dass der Stall von Roland Sch. (41) in Steinerkirchen behördlich geräumt wurde. Wie sich später herausstellte, war dies rechtswidrig. Doch jetzt läuft noch die Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof, und über das Tierhalteverbot muss das Landesverwaltungsgericht OÖ noch befinden.