„Was für eine Nacht!“ CL-Held ist heiß begehrt

„Tresoldi, was für eine Nacht“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ und hofft, dass der Youngster bald das Trikot der „Squadra Azzurra“ trägt: „Er muss sich nur noch entscheiden, für welches Land er künftig auflaufen will: Momentan steht es 50:50. Auf der einen Seite Italien, die Heimat des Vaters, auf der anderen Seite Deutschland, das ihn nie im Stich gelassen hat. Nach einer solchen Nacht besteht die Hoffnung, dass sich der Wind uns zuwendet.“