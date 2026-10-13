Fremde Geldsorgen ärgern Messechef in Oberwart

Die erneuten Diskussionen um die Finanzen der stadteigenen Messe Oberwart GmbH sorgen nicht nur in der Stadtpolitik für Aufregung. Auch bei jenen, die im Messezentrum ihre Geschäfte machen, wächst der Ärger. Allen voran bei Markus Tuider, Geschäftsführer der Burgenland Messe. Sein Unternehmen veranstaltet als Mieter zahlreiche Messen pro Jahr am Standort. Mit den Geldproblemen des Vermieters habe man nichts zu tun.