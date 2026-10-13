Fremde Geldsorgen ärgern Messechef in Oberwart

Die Burgenland Messe ist seit 2011 ohne Verlust. Dennoch leidet der Ruf. Geschäftsführer Markus Tuider: „Ich bin nicht verantwortlich für Geldprobleme des Vermieters.“
Die erneuten Diskussionen um die Finanzen der stadteigenen Messe Oberwart GmbH sorgen nicht nur in der Stadtpolitik für Aufregung. Auch bei jenen, die im Messezentrum ihre Geschäfte machen, wächst der Ärger. Allen voran bei Markus Tuider, Geschäftsführer der Burgenland Messe. Sein Unternehmen veranstaltet als Mieter zahlreiche Messen pro Jahr am Standort. Mit den Geldproblemen des Vermieters habe man nichts zu tun.
Unternehmen wirtschaftlich eigenständig
„Ich werde ständig gefragt, was bei uns los ist“, ärgert sich Tuider. Dabei sei sein Unternehmen wirtschaftlich völlig eigenständig. Dass die finanziellen Schwierigkeiten der Stadtgesellschaft auch den Ruf seiner Firma belasten, stößt ihm sauer auf. Zumal seine Geschäfte nach eigenen Angaben gut laufen. Seit 1990 ist die Burgenland Messe in Oberwart tätig. Seit 2011 habe man mit keiner einzigen Messe ein negatives Ergebnis geschrieben.
„Nicht für Geldprobleme verantwortlich“
In mehreren Bereichen gehöre das Unternehmen sogar österreichweit zu den führenden Veranstaltern. Umso weniger Verständnis hat Tuider dafür, dass die wiederkehrenden Finanzdebatten rund um die stadteigene Gesellschaft auf ihn zurückfallen. Seinen Ärger über diese Situation macht er deutlich: „Für die Politik und die Geldprobleme unseres Vermieters bin ich nicht verantwortlich.“
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