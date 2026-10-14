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Geldwäsche

Bank of America muss Milliardenstrafe zahlen

Ausland
14.10.2026 08:01
Die Bank verwies darauf, dass sie Milliarden Dollar in Technologie zum Kampf gegen ...
Die Bank verwies darauf, dass sie Milliarden Dollar in Technologie zum Kampf gegen Finanzkriminalität investiert habe. Man arbeite daran, die von Regulierern angeprangerten Probleme zu beheben. Im Bild: Der Bank-Of-America-Tower in Manhattan(Bild: Zheng Zhou, wikimedia.org)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das US-Finanzministerium hat gegen die Bank of America Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar (1,08 Milliarden Euro) wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verhängt. 

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Unter anderem habe die Großbank chinesische Geldwäschenetzwerke nicht gemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Insgesamt gehe es um verdächtige Transaktionen in Höhe von mehr als fünf Milliarden Dollar. Rund ein Fünftel davon betreffen auch Anliegen der nationalen Sicherheit.

Verletzung von Sanktionen
In dem Strafbetrag ist auch eine Zahlung von 11,6 Millionen Dollar nach einem Vergleich wegen der Verletzung von Sanktionen unter anderem gegen Iran und Russland enthalten. Laut einem Gerichtsdokument wird die Bank externe Prüfer zulassen, die verdächtige Transaktionen analysieren sollen. 

Die zweitgrößte US-Bank legt am Mittwoch ihre Zahlen für das vergangene Quartal vor, die nun von der Strafzahlung belastet sein werden. Das Geldinstitut war bereits 2024 aufgefordert worden, die Kontrollen im Zusammenhang mit Geldwäsche zu verbessern. Dem Finanzministerium zufolge ergriff die Bank nicht die ausreichenden Maßnahmen, um die Aufsicht zu verbessern.

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