Warum Patienten trotz MRT-Offensive lange warten

Notfälle sind natürlich ausgenommen, aber viele kennen die Situation: Wird eine MRT-Untersuchung benötigt, kann das dauern. Eine aktuelle Erhebung zeigt: Während österreichweit Patienten 20 Tage auf einen Termin warten, sind es in Oberösterreich bereits 30 Tage – fünf mehr als noch im Vorjahr. Und das, obwohl Millionen Euro in neue Geräte investiert werden.