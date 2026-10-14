Behinderten-Tagesstätte in Kärnten völlig veraltet

Doch die Einrichtung kämpft mit großen Problemen

Seit der Eröffnung 2008 ist das Mobiliar stark in die Jahre gekommen. Besonders dringend muss die Küche erneuert werden. „Das Backrohr ist defekt, die Einrichtung ist unzumutbar“, schildert Pleßnitzer. Der Verein hat bereits Angebote von Küchenfirmen eingeholt. Die Rechnung über 10.000 Euro kann man sich jedoch nicht leisten.