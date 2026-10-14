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Wagen stand in Scheune

Wer will den Familienkombi von Niki Lauda haben?

Salzburg
14.10.2026 09:00
Formel-1-Legende Niki Lauda nutzte den blauen Mercedes zwischen 1999 und 2001.
Formel-1-Legende Niki Lauda nutzte den blauen Mercedes zwischen 1999 und 2001.(Bild: Krone-Collage/Wolfgang Humer, Alexander Tuma)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eben erst wiederentdeckt, kommt er jetzt in Salzburg unter den Hammer: Der frühere Mercedes von Formel-1-Legende Niki Lauda ist zu haben. Das arg ramponierte Gefährt verstaubte zuletzt in einer Scheune, ehe ein findiger Unternehmer einen Blick in die Papiere des Pkw warf ...

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Baujahr 1999, der Tacho zeigt weit mehr als 260.000 Kilometer an, die Karosserie hat etliche Kratzer und Dellen. „Der Pkw funktioniert, lässt sich starten und die Bremsen funktionieren auch noch“, stimmt auch Wolfgang Humer keine Lobeshymnen an.

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