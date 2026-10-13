„Unsozial“: Vernichtende Diagnose für ÖGK-Pläne

Sparpotenziale im System nutzen

Brandstätter fordert die Gesundheitskasse auf, im eigenen System Sparpotenziale zu nutzen: „Bevor die ÖGK Patienten zusätzlich zur Kasse bittet, sollte sie bei Verwaltungsstrukturen, Doppelgleisigkeiten und ineffizienten Abläufen ansetzen.“ Er erinnert auch an die von Türkis-Blau versprochene „Patientenmilliarde“, von der bei den Versicherten nichts angekommen sei.