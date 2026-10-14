Schlägt ÖSV zurück? „Da arbeiten wir stark daran!“

Roswitha Stadlober im „Krone“-Interview! Abseits der ÖSV-Einkleidung spricht die Präsidentin unter anderem über das große Ziel, wieder die Nummer eins im Nationencup, der in den vergangenen Jahren an die Schweiz gegangen war, zu werden. „Da arbeiten wir stark daran. Ich bin guter Dinge, dass uns das wieder gelingen wird!“