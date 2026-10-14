Ein ewiges Hin und Her beim Kindergarten-Bus

November 2025: Die Landesregierung beschließt, den Sparstift bei Kindergartenbussen anzusetzen. Kurz erklärt: Eine Gemeinde wie Strobl, deren Kinder oft weit weg vom Kindergarten wohnen, organisiert einen privaten Transport für die Kleinen. Die Eltern zahlen einen überschaubaren Beitrag, die Gemeinde Strobl schießt 20.000 Euro pro Jahr zu und das Land zahlt ebenfalls kräftig mit. Die Kürzung hätte bedeutet, dass Eltern rund 40 Euro pro Monat mehr zahlen müssten. Für das Land würde die Sparmaßnahme rund 500.000 Euro pro Jahr betragen.