Kindergarten-Streit zwischen Edtstadler und Svazek

Für Familien mit Kindergartenkindern ist es ein Grund zur Freude – und für die Opposition im Landtag auch. Wie berichtet gibt es für die Jahre 2027 und 2028 doch wieder Geld für die Kindergartenbusse in den Gemeinden – und die Landesregierung streitet schon vor der Budgetklausur am Montag über den Erfolg.