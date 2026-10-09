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Wieder Zuschuss

Land rudert beim Geld für Kindergartenbusse zurück

Salzburg
09.10.2026 22:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Protest war groß, als die Salzburger Landesregierung im Jänner bei der Förderung für Kindergartenbusse den Sparstift ansetzte. Eltern mussten deutlich tiefer in die Tasche greifen. Jetzt gibt Schwarz-Blau doch wieder Geld frei. Die Gemeinden sind froh. 

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Nachdem der Zuschuss im Jänner 2026 gestrichen worden war, gibt es jetzt doch wieder Geld. Für die Jahre 2027 und 2028 sollen für den Kindergartentransport je eine Million Euro (aus zusätzlichen Mitteln, nicht aus dem Ausgleichsfonds für Gemeinden) an Unterstützung fließen.

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„Damit entlasten wir unsere Familien“, ist Salzburgs Gemeindeverbandspräsident Manfred Sampl froh. Die Kosten sollen dann wieder zu je einem Drittel Land, Gemeinden und Eltern tragen.

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