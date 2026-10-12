Der Hartberger Hattrick-Held aus Halbturn

„Wenn du Spieler um 2,50 Euro holst, ist das dann schön anzusehen, wenn das so aufgeht“, staunte Peter Stöger im TV über die einst „unbekannten Hartberger“. Ganz so billig war’s wohl nicht, doch auch Marco Hoffmann war vor seinem Wechsel in die Oststeiermark auf der großen Fußballbühne ein unbeschriebenes Blatt. Spätestens nach seinem Hattrick beim 4:3-Sieg gegen Austria Lustenau und dem Sprung an die Spitze der Bundesliga-Torschützenliste ist der Halbturner in aller Munde – und wohl auch auf dem einen oder anderen Notizblock größerer Klubs gelandet!