Der Hartberger Hattrick-Held aus Halbturn

Drei Tore und Platz eins in der Torschützenliste. Der Hartberger Marco Hoffmann glänzte beim 4:3 gegen Austria Lustenau, ist in aller Munde, bleibt aber trotzdem am Boden.
„Wenn du Spieler um 2,50 Euro holst, ist das dann schön anzusehen, wenn das so aufgeht“, staunte Peter Stöger im TV über die einst „unbekannten Hartberger“. Ganz so billig war’s wohl nicht, doch auch Marco Hoffmann war vor seinem Wechsel in die Oststeiermark auf der großen Fußballbühne ein unbeschriebenes Blatt. Spätestens nach seinem Hattrick beim 4:3-Sieg gegen Austria Lustenau und dem Sprung an die Spitze der Bundesliga-Torschützenliste ist der Halbturner in aller Munde – und wohl auch auf dem einen oder anderen Notizblock größerer Klubs gelandet!
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