Selma Blair biss schon Sienna Miller & Kate Moss!

Sie rastete im Flieger aus, biss unter anderem eine Flugbegleiterin und attackierte einen Polizisten mit Tritten gegen den Kopf: Selma Blair wurde nach wilden Szenen auf einem Flug von Los Angeles nach New York vorübergehend festgenommen und musste später vor Gericht erscheinen. Brisant: Die „Eiskalte Engel“-Darstellerin hat schon in der Vergangenheit immer wieder zugebissen. Ihre Opfer? Unter anderem drei Superstars!
In ihren Biografie „Mean Baby: A Memoir of Growing Up“ aus dem Jahr 2022 erklärte Blair, dass ihre Angewohnheit, andere Menschen zu beißen, darauf zurückzuführen sei, dass sie sich in der Öffentlichkeit oft „überfordert“ fühle.
„Kurzschluss“ im System
„Mein System ist überlastet und verursacht augenblicklich einen Kurzschluss“, erklärte die „Eiskalte Engel“-Darstellerin in ihrem Buch diese Attacken. Und entschuldigte sich mit den Worten: „Soziale Interaktionen waren in meinem Leben mühsam.“
Tatsächlich habe sie auch schon mehrfach Promis gebissen, führte Blair weiter aus. Etwa Sienna Miller bei einem Treffen im Chateau Marmont im Jahr 2006. „Ich konnte es ihr nicht verzeihen, dass sie mir eine Rolle vor der Nase weggeschnappt hatte“, so Blair. „Also packte ich ihren Arm und biss hinein – spielerisch, als wäre er ein Apfel.“
Ein Schock – vor allem für Blair selbst, wie sie zugab. „Schon während ich ihren Unterarm im Mund hielt, war ich entsetzt über mich selbst. Ich dachte: Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Oder sie? Das ist ein entsetzliches Verhalten.“ Immerhin habe Miller ihr die Biss-Attacke nicht übelgenommen, fuhr Blair fort.
„Das hat echt wehgetan!“
Neben Miller kam auch „Family Guy“-Schöpfer Seth MacFarlane in den „Genuss“, von Blair gebissen worden zu sein. Damals habe sie ihre Freundin Scarlett Johansson in Las Vegas zusammengebracht.
Blair, die an Multipler Sklerose erkrankt ist und in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, erklärte, dass sie bei dem Treffen in einem Club in Las Vegas völlig überwältigt gewesen sei. „Was mache ich in Situationen in der Öffentlichkeit, in denen ich jemanden bewundere, aber das Gefühl habe, selbst nichts beizutragen? Ich biss ihm in die Hand.“
„Hoppla! Das hat echt wehgetan“, habe MacFarlane auf den Angriff von Blair reagiert, wie sich die Schauspielerin selbst zurückerinnerte. „Es war keine Katastrophe, ich habe die Haut nicht verletzt. Aber kurz darauf hasste ich mich selbst.“
Kate Moss biss zurück!
Zu guter Letzt erwischte es auch noch Kate Moss nach einer Modenschau von Marc Jacobs. Laut Blair passierte es nach der Fashion Show in einer Hotelsuite. Sie habe gemeinsam mit dem Topmodel Polaroids geschossen und plötzlich beschlossen, die heute 52-Jährige in den Finger zu beißen.
Woraufhin diese zu lachen anfing. „Und weil sie lachte, machte ich es erneut“, schrieb Blair. Doch das zweite Mal habe es Moss nicht mehr lustig gefunden. „Das hat verdammt nochmal weh getan!“, habe Moss ausgerufen. Daraufhin habe Moss Blair in den Rücken geboxt, ihren Daumen gepackt „und hineingebissen“.
Für Blair ein Moment der Erkenntnis: „Das war das erste Mal, dass ich eine Ahnung davon bekam, wie sehr ich Menschen verletzen konnte, wenn ich sie beiße“, fuhr der Hollywoodstar fort. „Augenblicklich verwandelte ich mich in ein beschämtes Kindergartenkind. ,Oh Gott‘, flüsterte ich, ‘es tut mir so leid.‘“
Blair wurde vorläufig festgenommen
Blair soll während eines Fluges von Los Angeles nach New York ausfallend geworden sein und zuerst zwei Flugbegleiter, später einen Polizisten sowie eine Krankenschwester attackiert haben.
Nach der Landung war die 54-Jährige vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden, berichteten mehrere US-Medien. Blair, die am Montagabend vor Gericht erscheinen musste, kam gegen Kaution frei.
„Gesundheitlicher Notfall“
Blair habe einen „gesundheitlichen Notfall“ erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hieß es von ihrem Management zu dem Vorfall. „Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.“
Bereits 2016 war Blair bei einem Flug ausfallend geworden, danach hatte sie sich entschuldigt.
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