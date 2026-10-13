Selma Blair biss schon Sienna Miller & Kate Moss!

Blair, die an Multipler Sklerose erkrankt ist und in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, erklärte, dass sie bei dem Treffen in einem Club in Las Vegas völlig überwältigt gewesen sei. „Was mache ich in Situationen in der Öffentlichkeit, in denen ich jemanden bewundere, aber das Gefühl habe, selbst nichts beizutragen? Ich biss ihm in die Hand.“