Selma Blairs Flug-Ausraster: Das Schock-Protokoll!

Vor dem Abflug: Blair setzt noch ein Posting ab

Wenige Stunden vor dem mutmaßlichen Ausraster meldete sich Selma Blair noch auf Instagram. Zu einem Video, das sie in guter Laune an eine Sandsteinmauer gelehnt zeigt, schrieb sie am Sonntag: „Von LA nach New Mexico, nach LA nach NYC und ich war beschäftigt. Ich vermisse dich.“ Noch wirkte alles völlig normal. Nichts deutete darauf hin, dass die Reise wenig später völlig außer Kontrolle geraten würde.