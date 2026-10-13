Selma Blairs Flug-Ausraster: Das Schock-Protokoll!

Was als gewöhnlicher Flug von Los Angeles nach New York begann, endete für Hollywood-Star Selma Blair (54) in Handschellen und vor Gericht. Nur einen Tag nach den mutmaßlichen Angriffen an Bord von Delta-Flug 938 musste die „Eiskalte Engel“-Schauspielerin vor dem Queens Criminal Court in New York erscheinen.
Dort wirkte Blair sichtlich mitgenommen – siehe Video oben! Immer wieder kämpfte sie mit den Tränen, zeitweise musste ihr Anwalt ihr sogar übers Gesicht wischen.
Doch was geschah an Bord der Maschine? Hier das Schock-Protokoll des Vorfalls!
Vor dem Abflug: Blair setzt noch ein Posting ab
Wenige Stunden vor dem mutmaßlichen Ausraster meldete sich Selma Blair noch auf Instagram. Zu einem Video, das sie in guter Laune an eine Sandsteinmauer gelehnt zeigt, schrieb sie am Sonntag: „Von LA nach New Mexico, nach LA nach NYC und ich war beschäftigt. Ich vermisse dich.“ Noch wirkte alles völlig normal. Nichts deutete darauf hin, dass die Reise wenig später völlig außer Kontrolle geraten würde.
Während des Flugs: Attacke auf die Crew
In Los Angeles konnte Delta-Air-Lines-Flug 938 in Richtung New York JFK problemlos starten. Die Maschine befand sich in Reiseflughöhe, als der Ausnahmezustand ausbrach. Laut Zeugen- und Polizeiberichten geriet die 54-Jährige kurz vor dem Ziel plötzlich völlig außer Kontrolle. Was folgte, klingt wie das Drehbuch eines Flugzeug-Thrillers!
Blair soll zwei Flugbegleiterinnen physisch angegriffen haben. Laut Gerichtsakten hat Blair im Passagierraum eine Flugbegleiterin geschlagen (eine blutige Nase und Platzwunden wurden gemeldet) und ein weiteres Crewmitglied gebissen. In ihrer Verwirrung soll sie versucht haben, eine Notausgangstür während des Fluges zu öffnen. Zudem schlug sie ihren Kopf mehrfach gegen eine Trennwand. Die Kabinenbesatzung sah sich gezwungen durchzugreifen und Blair zu überwältigen.
Die Besatzung versetzte das Flugzeug in einen „Lockdown“ und musste Blair physisch an Bord fixieren, bis die Maschine am Gate eintraf.
Festnahme nach der Landung
Die Maschine landete am späten Sonntagabend, dem 11. Oktober 2026, um ca. 23:27 Uhr Ortszeit sogar 15 Minuten vor dem eigentlichen Zeitplan. Der Vorfall hatte somit keine spürbaren Auswirkungen auf die Flugroute. Erst als das Flugzeug bereits die Parkposition am Flugsteig (Gate) erreicht hatte, schritt die zuständige Flughafenpolizei (Port Authority Police Department) direkt an Bord ein und nahm Blair fest, nachdem die Crew aufgrund des aggressiven Verhaltens vorab Hilfe angefordert hatte.
Eskalation beim Krankenhaustransport
Nach einem medizinischen Check wurde Blair ins Krankenhaus gebracht. Doch auch das verlief dramatisch. Während sie auf einer Trage in den Rettungswagen geladen wurde, trat Blair einer Polizistin der Port Authority mehrfach gegen Kopf und Brust, wird berichtet. Im Krankenhaus soll sie einer Krankenschwester gegen die Brust getreten haben. Die erwirkte mittlerweile ein Annäherungsverbot gegen die Schauspielerin.
Begleithund Scout dem Anwalt übergeben
Während der dramatischen Ereignisse an Bord war Blair nicht allein: Auch ihr Assistenzhund Scout befand sich die gesamte Zeit in der Maschine. Der englische Labrador begleitet die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin seit 2021 und unterstützt sie im Alltag sowie auf Reisen, etwa bei Gleichgewichtsproblemen oder Muskelkrämpfen.
Nach der Landung wurde Scout an Blairs Anwalt Shawn Barnes übergeben. Laut Gerichtsunterlagen befindet sich der Vierbeiner derzeit weiterhin in dessen Obhut.
Was der Schauspielerin jetzt droht
Der Vorfall hat juristisch massive Konsequenzen. Weil Straftaten an Bord von US-Verkehrsflugzeugen unter die Sondergerichtsbarkeit des Bundes fallen, ermittelt nun das FBI.
Bei der ersten Anhörung in New York wurden schwere Vorwürfe verlesen: Neben Bundes-Vorladungen wegen Körperverletzung im Luftraum muss sich Blair wegen zweifacher Körperverletzung zweiten Grades (second-degree assault) verantworten. Die Kaution wurde auf 20.000 US-Dollar festgesetzt. Ihr drohen zwischen zwei und sieben Jahren Haft, sollte es zu einer Verurteilung kommen.
Die Verteidigungsstrategie vor Gericht
Ihr Anwalt erklärte vor dem Richter, dass Blair vor der Reise extrem lange Stunden am Filmset gearbeitet habe. Zudem sei sie an Bord gestürzt und habe sich den Kopf gestoßen. Zusammen mit den vergessenen MS-Medikamenten und dem ungewohnten Kabinendruck habe dies zu einem schweren medizinischen Ausnahmezustand und Desorientierung geführt.
Auch ein Sprecher der Schauspielerin sprach von einem „medizinischen Notfall“. Der nächste Gerichtstermin für Selma Blair wurde für den 19. Jänner angesetzt.
Bereits 2016 geriet Selma Blair auf einem Flug von Cancún nach Los Angeles in die Schlagzeilen. Damals musste sie auf einer Trage aus dem Flugzeug getragen werden. Später entschuldigte sie sich öffentlich und erklärte, sie habe Alkohol mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gemischt.
Erfolge mit „Eiskalte Engel“, „Natürlich blond“ und „Hellboy“
Selma Blair wurde Ende der 1990er-Jahre in Hollywood bekannt und feierte ihren Durchbruch mit dem Teenager-Drama „Eiskalte Engel“ (1999). Einem breiten Publikum blieb sie vor allem als scharfzüngige Vivian Kensington in der Komödie „Natürlich blond“ (2001) an der Seite von Reese Witherspoon in Erinnerung.
Auch in Filmen wie „Hellboy“ (2004) und der Serie „Anger Management“ spielte die US-Amerikanerin mit. 2018 machte Blair öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose (MS) leidet, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems.
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