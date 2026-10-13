Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blut, Bisse, Tritte!

Selma Blairs Flug-Ausraster: Das Schock-Protokoll!

Society International
13.10.2026 15:08
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was als gewöhnlicher Flug von Los Angeles nach New York begann, endete für Hollywood-Star Selma Blair (54) in Handschellen und vor Gericht. Nur einen Tag nach den mutmaßlichen Angriffen an Bord von Delta-Flug 938 musste die „Eiskalte Engel“-Schauspielerin vor dem Queens Criminal Court in New York erscheinen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dort wirkte Blair sichtlich mitgenommen – siehe Video oben! Immer wieder kämpfte sie mit den Tränen, zeitweise musste ihr Anwalt ihr sogar übers Gesicht wischen.

Doch was geschah an Bord der Maschine? Hier das Schock-Protokoll des Vorfalls!

Selma Blair wirkte vor Gericht sichtlich mitgenommen. Ihr Anwalt musste sie immer wieder trösten ...
Selma Blair wirkte vor Gericht sichtlich mitgenommen. Ihr Anwalt musste sie immer wieder trösten und ihr Tränen aus dem Gesicht wischen.(Bild: KameraOne)

Vor dem Abflug: Blair setzt noch ein Posting ab
Wenige Stunden vor dem mutmaßlichen Ausraster meldete sich Selma Blair noch auf Instagram. Zu einem Video, das sie in guter Laune an eine Sandsteinmauer gelehnt zeigt, schrieb sie am Sonntag: „Von LA nach New Mexico, nach LA nach NYC und ich war beschäftigt. Ich vermisse dich.“ Noch wirkte alles völlig normal. Nichts deutete darauf hin, dass die Reise wenig später völlig außer Kontrolle geraten würde.

Nach der Kautionsverhandlung verlässt Selma Blair im weißen Hoodie und mit Sonnenbrille das ...
Nach der Kautionsverhandlung verlässt Selma Blair im weißen Hoodie und mit Sonnenbrille das Gericht in New York (r.). Stunden vor dem Eklat an Bord von Delta-Flug 938 hatte die Schauspielerin noch ein harmloses Video auf Instagram gepostet (links oben).(Bild: Krone-Collage/AP/Ryan Murphy, www.instagram.com/selmablair)

Während des Flugs: Attacke auf die Crew
In Los Angeles konnte Delta-Air-Lines-Flug 938 in Richtung New York JFK problemlos starten. Die Maschine befand sich in Reiseflughöhe, als der Ausnahmezustand ausbrach.  Laut Zeugen- und Polizeiberichten geriet die 54-Jährige kurz vor dem Ziel plötzlich völlig außer Kontrolle. Was folgte, klingt wie das Drehbuch eines Flugzeug-Thrillers!

Blair soll zwei Flugbegleiterinnen physisch angegriffen haben. Laut Gerichtsakten hat Blair im Passagierraum eine Flugbegleiterin geschlagen (eine blutige Nase und Platzwunden wurden gemeldet) und ein weiteres Crewmitglied gebissen. In ihrer Verwirrung soll sie versucht haben, eine Notausgangstür während des Fluges zu öffnen. Zudem schlug sie ihren Kopf mehrfach gegen eine Trennwand. Die Kabinenbesatzung sah sich gezwungen durchzugreifen und Blair zu überwältigen.

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Flugbegleiter und ihrer Festnahme ist Selma Blair in New ...
Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Flugbegleiter und ihrer Festnahme ist Selma Blair in New York vor Gericht erschienen. Die Schauspielerin verließ das Gerichtsgebäude am Montagabend in einem hellen Kapuzenpullover und Jeans sowie mit einer schwarzen Sonnenbrille, wie Fotos zeigen. Blair kam gegen eine Kaution frei, wie US-Medien berichteten.(Bild: AP/Ryan Murphy)

Die Besatzung versetzte das Flugzeug in einen „Lockdown“ und musste Blair physisch an Bord fixieren, bis die Maschine am Gate eintraf. 

Festnahme nach der Landung
Die Maschine landete am späten Sonntagabend, dem 11. Oktober 2026, um ca. 23:27 Uhr Ortszeit sogar 15 Minuten vor dem eigentlichen Zeitplan. Der Vorfall hatte somit keine spürbaren Auswirkungen auf die Flugroute. Erst als das Flugzeug bereits die Parkposition am Flugsteig (Gate) erreicht hatte, schritt die zuständige Flughafenpolizei (Port Authority Police Department) direkt an Bord ein und nahm Blair fest, nachdem die Crew aufgrund des aggressiven Verhaltens vorab Hilfe angefordert hatte.

Lesen Sie auch:
Nach ihrem Ausraster in einem Flieger und der anschließenden Festnahme erschien Selma Blair am ...
Vor Attacke im Flieger
Selma Blair biss schon Sienna Miller & Kate Moss!
13.10.2026
„Schwere Verwirrung“
Selma Blair vor Gericht in Tränen aufgelöst!
13.10.2026
Festnahme nach Landung
Selma Blair tobte und biss Flugbegleiter
12.10.2026

Eskalation beim Krankenhaustransport
Nach einem medizinischen Check wurde Blair ins Krankenhaus gebracht. Doch auch das verlief dramatisch. Während sie auf einer Trage in den Rettungswagen geladen wurde, trat Blair einer Polizistin der Port Authority mehrfach gegen Kopf und Brust, wird berichtet. Im Krankenhaus soll sie einer Krankenschwester gegen die Brust getreten haben. Die erwirkte mittlerweile ein Annäherungsverbot gegen die Schauspielerin. 

Die Schauspielerin machte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich. Dabei handelt es ...
Die Schauspielerin machte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Begleithund Scout dem Anwalt übergeben
Während der dramatischen Ereignisse an Bord war Blair nicht allein: Auch ihr Assistenzhund Scout befand sich die gesamte Zeit in der Maschine. Der englische Labrador begleitet die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin seit 2021 und unterstützt sie im Alltag sowie auf Reisen, etwa bei Gleichgewichtsproblemen oder Muskelkrämpfen.

Nach der Landung wurde Scout an Blairs Anwalt Shawn Barnes übergeben. Laut Gerichtsunterlagen befindet sich der Vierbeiner derzeit weiterhin in dessen Obhut.

Was der Schauspielerin jetzt droht
Der Vorfall hat juristisch massive Konsequenzen. Weil Straftaten an Bord von US-Verkehrsflugzeugen unter die Sondergerichtsbarkeit des Bundes fallen, ermittelt nun das FBI.

Bei der ersten Anhörung in New York wurden schwere Vorwürfe verlesen: Neben Bundes-Vorladungen wegen Körperverletzung im Luftraum muss sich Blair wegen zweifacher Körperverletzung zweiten Grades (second-degree assault) verantworten. Die Kaution wurde auf 20.000 US-Dollar festgesetzt. Ihr drohen zwischen zwei und sieben Jahren Haft, sollte es zu einer Verurteilung kommen.

Blair wurde auf Kaution frei gelassen. Da es aber in der Luft zu den Gewalttaten kam, ermittelt ...
Blair wurde auf Kaution frei gelassen. Da es aber in der Luft zu den Gewalttaten kam, ermittelt nun die US-Bundesbehörde FBI gegen die Schauspielerin.(Bild: AP/Ryan Murphy)

Die Verteidigungsstrategie vor Gericht
Ihr Anwalt erklärte vor dem Richter, dass Blair vor der Reise extrem lange Stunden am Filmset gearbeitet habe. Zudem sei sie an Bord gestürzt und habe sich den Kopf gestoßen. Zusammen mit den vergessenen MS-Medikamenten und dem ungewohnten Kabinendruck habe dies zu einem schweren medizinischen Ausnahmezustand und Desorientierung geführt.

Auch ein Sprecher der Schauspielerin sprach von einem „medizinischen Notfall“. Der nächste Gerichtstermin für Selma Blair wurde für den 19. Jänner angesetzt.

Selma Blair bei der Veranstaltung „Variety’s Power of Women“ am Mittwoch, dem 23. September ...
Selma Blair bei der Veranstaltung „Variety’s Power of Women“ am Mittwoch, dem 23. September 2026, im Beverly Hills Hotel in Beverly Hills. Die US-Schauspielerin wurde durch Filme wie „Eiskalte Engel“ und „Natürlich blond“ bekannt.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Bereits 2016 geriet Selma Blair auf einem Flug von Cancún nach Los Angeles in die Schlagzeilen. Damals musste sie auf einer Trage aus dem Flugzeug getragen werden. Später entschuldigte sie sich öffentlich und erklärte, sie habe Alkohol mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gemischt.

Erfolge mit „Eiskalte Engel“, „Natürlich blond“ und „Hellboy“
Selma Blair wurde Ende der 1990er-Jahre in Hollywood bekannt und feierte ihren Durchbruch mit dem Teenager-Drama „Eiskalte Engel“ (1999). Einem breiten Publikum blieb sie vor allem als scharfzüngige Vivian Kensington in der Komödie „Natürlich blond“ (2001) an der Seite von Reese Witherspoon in Erinnerung.

Auch in Filmen wie „Hellboy“ (2004) und der Serie „Anger Management“ spielte die US-Amerikanerin mit. 2018 machte Blair öffentlich, dass sie an Multipler Sklerose (MS) leidet, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.10.2026 15:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
123.974 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
114.171 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
83.912 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
310 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Wien
Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt
229 mal kommentiert
Die Frau wurde beim Joggen von hinten gepackt und zu Boden gerissen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe
137 mal kommentiert
Ardo-Betriebsrat Dietmar Breiner
Mehr Society International
Blut, Bisse, Tritte!
Selma Blairs Flug-Ausraster: Das Schock-Protokoll!
Vor Attacke im Flieger
Selma Blair biss schon Sienna Miller & Kate Moss!
Schon lange
Amira Aly: Der Name für ihr Baby steht fest!
„Wird immer schlimmer“
Silbereisen zittert vor „Schlagerbooom“ mit Helene
„Kinder schauen zu“
Amanda Seyfried: Keine Lust mehr auf Sexszenen!
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf