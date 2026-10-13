Amira Aly: Der Name für ihr Baby steht fest!

Baby soll früher kommen

Den genauen Geburtstermin möchte Amira geheim halten. Sie gab jedoch preis, dass das Baby früher kommen soll als geplant. Zudem sollen Ärzte ihr zu einem Kaiserschnitt geraten haben, da sie ihre beiden Söhne ebenfalls so geboren hat und dadurch die medizinischen Risiken, die durch eine normale Geburt auftreten können, zu hoch sind. In ihrer Instagram-Story vom Montag verdeutlichte sie übrigens, dass sich Fans von „Amira + 1“ keine Sorgen machen müssen, dass es jetzt aufgrund der bevorstehenden Babypause keine Folgen des Podcasts mehr zu hören gäbe. Sie hätten „genug Content vorproduziert“.