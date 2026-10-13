Feuerwehrmann schmuggelte 92 Reptilien in Koffer

Da staunten die Zollbeamten wohl nicht schlecht, als sie im Koffer eines Feuerwehrmannes mehr als 90 Tiere entdeckten. Insgesamt soll der Mann 55 Echsen und 37 Schlangen – viele davon giftige Vipern – geschmuggelt haben, wie mehrere deutsche Medien unter Berufung auf das Hauptzollamt Köln berichten.