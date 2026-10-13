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Schlangen-Schockfund

Feuerwehrmann schmuggelte 92 Reptilien in Koffer

Ausland
13.10.2026 13:46
In einem Koffer haben Zollbeamte mehr als 90 Tiere gefunden (Symbolbild).
In einem Koffer haben Zollbeamte mehr als 90 Tiere gefunden (Symbolbild).(Bild: Vsl - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zollbeamte haben am deutschen Flughafen Köln/Bonn einen schockierenden Fund gemacht: In einem Koffer entdeckten sie mehr als 90 (!) Giftschlangen und Echsen. Nicht alle Tiere überlebten.

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Da staunten die Zollbeamten wohl nicht schlecht, als sie im Koffer eines Feuerwehrmannes mehr als 90 Tiere entdeckten. Insgesamt soll der Mann 55 Echsen und 37 Schlangen – viele davon giftige Vipern – geschmuggelt haben, wie mehrere deutsche Medien unter Berufung auf das Hauptzollamt Köln berichten.

Nach ersten Erkenntnissen sind alle 92 gefundenen Tiere in den Gebirgen Südamerikas heimisch. Einige der Arten sind laut Zollamt sogar vom Ausstreben bedroht und streng geschützt.

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Der Feuerwehrmann flog mit den mehr als 90 Tieren von Mexiko-City über Istanbul nach Köln/Bonn. Dementsprechend lange mussten die Schlangen und Echsen ohne Wasser und Nahrung auskommen. Die Tiere wurden zu einem Fachmann gebracht, der jetzt die Echsen und Schlangen wieder aufpäppelt.

Mehrere Echsen konnten sich leider von den Strapazen der langen Reise nicht mehr erholen und verendeten. Gegen den Feuerwehrmann wurden Ermittlungen eingeleitet.

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