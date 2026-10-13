Merz will nicht „Liebling der Nation“ werden

Drei Mal Zwölf-Stunden-Tage „und dann ist gut“

Merz machte sich auch für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten stark. Es gebe international Betriebe, in denen werde zwölf Stunden am Stück gearbeitet, „dreimal in der Woche und dann ist gut“, sagte er. Die Mitarbeiter hielten das für ein super Arbeitsmodell und hätten viel Zeit für die Familie. „Das zeigt, über acht Stunden zu arbeiten, ist keine Ausbeutung, sondern das kann für die Betriebe, auch für die Menschen in den Betrieben, eine gute Chance sein, ihre Arbeitszeiten flexibler einzusetzen“, sagte Merz. Der Gesetzentwurf zur Flexibilisierung der Arbeitszeit sei in der Regierung überfällig. Geplant sei die Festlegung einer wöchentlichen statt täglichen Höchstarbeitszeit. Laut Merz sollen auch Befristungsmöglichkeiten für Unternehmen erweitert und der Kündigungsschutz für Topverdiener gelockert werden.